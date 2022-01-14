البنزرتي: لو كنت مدربا لتونس لعدت لاستكمال مباراة مالي

علق فوزي البنزرتي مدرب الوداد والرجاء المغربيين السابق، على أداء منتخبي مصر وتونس والجزائر في المباراة الافتتاحية لكلا منهما في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون وحتى 6 فبراير القادم.

منتخب مصر تعرض للهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف، وتونس خسر أمام مالي بنفس النتيجة وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكان.

وقال البنزرتي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "منتخب تونس ومصر في أول مباراتين في كأس أمم إفريقيا طريقتهم غير واضحة، ولم يظهروا بالمستوى المطلوب من جميع النواحي وكنا ننتظر أفضل من ذلك وكذلك الجزائر التعادل بالنسبة للبطل ليس جيد".

وتابع: "لو كنت مدربا لتونس امام مالي كنت عدت لاستكمال المباراة ولن أنسحب، وكنت أفضل أن يسدد علي معلول ركلة الجزاء وليس وهبي الخزري، وهذا التخطيط يكون من المدرب قبل اللقاء، وللأسف هذه الركلة رقم 4 لوهبي ضائعة".

واختتم: "لو لدي صوت في جائزة الأفضل من المؤكد سأعطيه لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي".