الشرطة الألمانية تنهي احتجاجا ضد قيود كورونا خارج مستشفى جامعة دريسدن

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أنهت الشرطة الألمانية احتجاجا في مدينة دريسدن شرقي البلاد ضد الإجراءات التي فرضتها الحكومة ضد فيروس كورونا مساء اليوم الخميس.

وكان المستشفى الجامعي بالمدينة هدفا للاحتجاجات التي وصفها منظموها بأنها "نزهة" وسط قيود صارمة على التجمعات العامة، وتمت الدعوة إليها عبر تطبيقات رسائل مثل تيليجرام.

ووقف طلاب الطب أمام المستشفى لحماية المبنى، واصطفوا بالمعاطف البيضاء ورفعوا لافتات مكتوب عليها "لا سلطة للمستهترين".

وطالب رجال الشرطة المجموعات مرارا بالتفرق ومواصلة السير.

ولا يسمح في ولاية ساكسونيا وعاصمتها دريسدن حاليا بتنظيم مظاهرات يشارك فيها أكثر من 10 أشخاص.

ودونت الشرطة المعلومات الشخصية لعدة مشاركين. وتم توجيه 45 اتهاما على الأقل بسبب انتهاكات لقرار الطوارئ في ساكسونيا، حسبما ذكرت الشرطة عبر موقع تويتر.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الشرطة قامت بتأمين المستشفى الجامعي، وأن سيارات الشرطة انتشرت عند جميع مداخله.