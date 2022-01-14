محافظ البحيرة يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وجه هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة حالة الطقس السيء وعدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

فيما أكد محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد بالبحيرة، المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والعمل على تلقي جميع شكاوى المواطنين والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تطرأ.

وأوضح بدر أنه مع تعرض بعض مراكز المحافظة اليوم لموجة من الأمطار، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم للتعامل الفوري ورفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين، وسط انتظام الحركة المرورية وتكثيف حملات متابعة المعديات النهرية ووقفها أثناء سقوط الأمطار والرياح الشديدة وكذا متابعة انتظام عمل محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وصفايات الأمطار.