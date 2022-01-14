الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة باتجاه الشرق

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الجمعة، قذيفة من المحتمل أنها صاروخ باليستي باتجاه الشرق.
ذكرت ذلك النبأ العاجل تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، مشيرا إلى أن الوزارة تحلل الوضع.