 الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة باتجاه الشرق - بوابة الشروق
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الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة باتجاه الشرق

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 10:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 10:35 ص

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الجمعة، قذيفة من المحتمل أنها صاروخ باليستي باتجاه الشرق.

ذكرت ذلك النبأ العاجل تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، مشيرا إلى أن الوزارة تحلل الوضع.

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