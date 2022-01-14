التنمية المحلية تعلن رفع الطوارئ استعدادا لاضطراب الطقس

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاس، إن هناك تنسيق مستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية، تحسبًا لسقوط أمطار متوقعة الفترة الحالية.

وأضاف قاسم، في تصريحات لـ" الشروق"، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات، لمواجهة أي طاري بشأن سوء الأحوال الجوية، موضحًا أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع تطوارات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي طوارئ تحدث.

ونوه إلى أن وزير التنمية المحلية، شدد على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والاطقم العاملة عليها، بجانب التشديدات على رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتحرك الفوري على الأرض لمواجهة أي سوء أحوال جوية.