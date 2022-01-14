موراي يهزم أوبلكا في بطولة سيدني ويتأهل إلى أول نهائي له منذ عام 2019

صعد لاعب التنس البريطاني آندي موراي إلى أول نهائي له في البطولات التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين منذ عام 2019، بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام الأمريكي ريلي أوبلكا اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي من بطولة سيدني.

وحقق موراي في بطولة سيدني أفضل انطلاقة له منذ التتويج بلقب بطولة أنتويرب في عام 2019، وتأهل إلى النهائي بالفوز على أوبلكا 6 / 7 (6 / 8) و6 / 4 و6 / 4 .

وسيتنافس موراي في النهائي على التتويج باللقب رقم 47 في مسيرته الاحترافية، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويلتقي موراي في النهائي، الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي بين البريطاني دان إيفانز والروسي أسلان كاراتسيف.

وقال موراي في تصريحاته على أرض الملعب عقب المباراة "هي بطولة رائعة بالفعل بالنسبة لي. سأتنافس على اللقب رقم 47 غدا."