قالت الفنانة سمية الخشاب، إنّ أفلامها خيانة مشروعة والرئيس عمر حرب وحين ميسرة لن تتكرر، مؤكّدة أنّ مشاركتها السينمائية لم تتوقف بعد أعمالها مع المخرج خالد يوسف.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنّ العمل لا ينجح بفنان واحد، وأنه لا يوجد "بطل مطلق"، مشيرة إلى أن النجاح يتوقف على وجود مجموعة عمل متكاملة تتوفر فيها عوامل النجاح.

وأبدت استعدادها للعمل مجددًا مع المخرج خالد يوسف إذا كان العمل مناسبًا، معتبرة أنّ الجدل الذي أثير عنه مؤخرًا أمر شخصي لا علاقة لها به، وأنها تنشغل فقط بالعمل الذي تشارك فيه.

في شأن آخر، أكّدت سمية أنها لا تجمعها علاقة صداقة مع الفنانة وفاء عامر، وتحدّثت عن دفاع وفاء عن الفنانة ريم البارودي في الأزمة المشتركة بينهما قائلة: "اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالطوب.. وفيه ناس بتحب تزيط علشان كده أنا مش بهتم".