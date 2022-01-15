20 لاعبا بـ قائمة بيراميدز لمباراة فيوتشر في كأس الرابطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لمباراة فيوتشر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية، والمقرر اقامتها، في الثانية والنصف ظهر غدا الأحد على استاد السلام.

ويتواجد بيراميدز، في المجموعة الأولي بجوار كلا من "فيوتشر إف سي والاتحاد السكندري ومصر للمقاصة وإيسترن كومباني والمصري البورسعيدي".

ويتصدر ترتيب المجموعة الأولي كل من الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة وفيوتشر بعد الفوز في الجولة الأولى على كل من بيراميدز والمصري وإيسترن كومباني على الترتيب.

وجاءت قائمة الفريق التي تضم 20 لاعب على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - حسين السيد.

الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب.

الهجوم: ناصر منسي - دودو الجباس - محمود وادي.

ويؤدي بيراميدز مرانه الأخير ظهر اليوم السبت على ملعب النادي بالدفاع الجوي قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.