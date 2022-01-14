وجه محمد صادق، جناح نادي بيراميدز الجديد، في تصريحه الأول عقب رحيله عن الإسماعيلي، الشكر لجماهير الدراويش على دعمه طوال 121 مباراة التي خاضها بالقميص الأصفر، مؤكدًا لـ"الشروق" أنه يتطلع لتحقيق أولى ألقابه مع بيراميدز.

وقال صادق، في تصريح خاص لـ"الشروق": "في البداية أوجه الشكر لجماهير الدراويش، تلقيت دعم كامل على مدار 4 مواسم ونصف داخل النادي، كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، حصلت على خبرات كبيرة خلال فترتي داخل الإسماعيلي".

وأضاف: "وقعت بالفعل على عقود بيراميدز لمدة 4 مواسم مقبلة، المفاوضات لم تأخذ وقت كثير، عندما تواصل معي إيهاب جلال وعلمت بالأمر وافقت مباشرة وأبلغت إدارة الإسماعيلي باختياري".

وشدد: "تواصل معي أحد أعضاء اللجنة الفنية (لجنة التطوير)، وقال لي (بعض الأندية تواصلت معنا من أجل التعاقد معك، هل تريد نادي معين؟)، فكان ردي العرض المادي الأكبر للنادي قبل اختياري".

وواصل: "نفس الشخص تواصل معي وقال العرض الأكبر من بيراميدز، قلت موافق، وانتهى الأمر في الحال".

ونوه، صاحب الـ24 عاما، في حديثه عن تطلعه لتحقيق البطولات مع فريقه الجديد، قائلا: "أعلم إيهاب جلال جيدا، لقد تدربت تحت قيادته من قبل في الإسماعيلي، وكذلك العديد من لاعبي بيراميدز، نحن زملاء بالمنتخب الأولمبي من قبل وتربطني بهم علاقة قوية".

وتابع: "أسعى للتأقلم سريعا داخل الفريق، واعلم أن المنافسة قوية هناك لحجز مكان بالتشكيلة الأساسية للفريق، في ظل كوكبة من النجوم، ولكني أعلن التحدي معهم".

واختتم: "وافقت على عرض بيراميدز، لأنني اتطلع لتحقيق الألقاب مع واحد من أكبر الأندية في إفريقيا وليس مصر فقط، واتطلع أن يكون بيراميدز بوابتي للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة".