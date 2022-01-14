إبراهيم عيسى: جلسة السيسي مع المراسلين الأجانب صريحة وإجاباته كلها ثقة شديدة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن جلسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مراسلي الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية كانت شفافة وصريحة وإجابات الرئيس السيسي كانت مباشرة، موضحا أن التواصل مع الرأي العام من خلال أسئلة وأجوبة مختلف عن التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

وأضاف، خلال تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، اليوم الخميس، أن هناك أمور تستدعى أن تكون مثل هذه الحوارات التي أجراها الرئيس السيسي مع المراسلين الأجانب تتم أيضا مع الإعلام المصري ويكون هناك تبادل للأسئلة مع الرئيس، موضحا أن مثل هذه الحوارات تنير الطريق للجميع.

وأشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بتفاعل الرئيس السيسي معأاسئلة المراسلين الأجانب قائلا: «الجلسة كان فيها أصوات من الشرق والغرب وكان في حرية في التناول تسمح بالتفاعل والنقاش، وصدر مفتوح عند الرئيس وفي ثقة شديدة في إجابات الرئيس وعدم وجود أسئلة محرمة والأسئلة تناولت كل الاهتمامات والإجابات كانت حاضرة وشاملة».