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بسبب أوكرانيا.. وزيرة خارجية ألمانيا تزور كييف وموسكو الأسبوع المقبل

وكالات
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 2:15 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 2:15 م

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برج، للصحفيين اليوم الجمعة، إن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستزور كييف وموسكو الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وذكر المتحدث، أن الوزيرة بيربوك، ستبحث كذلك في العاصمتين القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين ألمانيا وكل من روسيا وأوكرانيا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف المتحدث: "ستتوجه الوزيرة بربوك إلى كييف يوم الاثنين. وستغادرها إلى موسكو يوم الثلاثاء حيث ستلتقي بنظيرها الروسي لافروف".

وتابع المتحدث: "تجري رحلة الوزيرة ضمن سياق سياسي معين. ومن الواضح أن القضايا التي تتطلب حلا عاجلا بشكل خاص، تشمل الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، وكذلك الصيغ المختلفة للمفاوضات".

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