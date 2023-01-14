نائبة: أتمنى نسيب المقابر التراثية في حالها ونركز على المشكلات الاقتصادية

قالت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن «قرار مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق جاء متأخرًا»، مؤكدة في الوقت نفسه أن «اتخاذه أفضل من ألا يأتي أبدًا».

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن "القرار يجب ألا يكون مكتوبًا على ورق فقط، بل قرار حقيقي ينفذ دون استثناءات"، مشددة على أهمية إعادة النظر في الأولويات بصفة عامة، في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة حول فكرة المقابر التراثية وإزالتها، وعما إذا كانت ضرورة من عدمه، معقبة: «نحن في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا، هل هناك أولوية إني أعمل أي طريق أو كوبري جديد؟ الحقيقة يعني كفاية، الوضع الحالي لا يحتمل الدخول في أي مشروعات لها مكون دولاري».

وأشادت عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لما جاء في طلب الإحاطة الذي قدمته، معربة عن أمنياتها في تنفيذ هذا القرار المهم للحكومة، وعدم وجود بداية لمشروعات جديدة.

ولفتت إلى أن مقبرة الراحل طه حسين لم تمس، بعد طلب الإحاطة الذي قدمته والتغطية الإعلامية الجيدة للملف، إضافة إلى توقف موضوع نقل مقبرة الكاتب الراحل يحيى حقي، مضيفة: «أتمنى يسيبوا الحاجات دي في حالها، ونركز على المشكلات الاقتصادية اللي إحنا فيها».

وذكرت أن منطقة المقابر التراثية معلم رئيسي، وجزء من المشهد الحضاري، قائلة إنها «أهم مقبرة إسلامية في العالم، وظلت مستخدمة لهذا الغرض، على مدار ما يزيد عن 1000 سنة».

واستطردت: «الطرق والكباري السريعة مهمة، لكن لابد من وضع حلول للملف، وهناك معماريون دوليون مهتمون بالتراث والتخطيط المعماري، مستعدون للتعاون مع الحكومة، من أجل إيجاد حلول بديلة لعدم إزالة تلك المقابر».