الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني لدى طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني في طهران، سايمون شيركليف، على خلفية تدخلات لندن، بما يتعلق في شؤون الأمن القومي الإيراني.

وأوضحت الخارجية الإيرانية عبر بيانها الصادر، اليوم السبت، وفقا لما أوردته وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن المدير العام لدائرة غرب أوروبا بوزارة الخارجية، قام اليوم، باستدعاء شيركليف؛ وذلك على خلفية تدخلات حكومة بلاده غير المعهودة في حيز الأمن الوطني للبلاد.

وأضاف البيان أنه جرى خلال هذا اللقاء التعبير عن احتجاج إيران على إجراءات الحكومة البريطانية المخربة والمعارضة للأمن الوطني الايراني.

وبالإشارة إلى وجود وثائق دامغة حول الشراك الذي وضعته بريطانيا لاستقطاب "علي رضا أكبري"، حمّل الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى، حكومة لندن مسؤولية الاتصالات غير المعهودة التي تمسّ بالأمن الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية، ودعمها اللا مبرر لأحد عناصر التجسس، وبما يتعارض مع ادعاء بريطانيا بشأن العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل مع إيران.

وجرى التنويه في جانب آخر من هذا اللقاء، إلى أن قانون الاحوال المدنية في ايران لا يعترف بالجنسية المزدوجة، وعليه فإن تدخلات وتصريحات بريطانيا المبنية على هذه الذريعة تفتقر للمصداقية القانونية.

وفي الختام، جدد المدير العام لدائرة غرب اوروبا في وزارة الخارجية الإيرانية، التنديد بكافة الإجراءات غير المعهودة و المزعزعة لشؤون الأمن الوطني الإيراني؛ مطالبا السفير البريطاني في طهران، بأن ينقل هذا الاحتجاج إلى لندن في أقرب وقت.

ومن جانبه، أكد شيركليف أنه سينقل القضايا المطروحة في الاجتماع إلى حكومة لندن.