رضا عبدالعال: «اعتزلت التدريب وممكن أرجع عشان الأهلي أو المنتخب»

قال رضا عبد العال لاعب النادي الأهلي السابق، إنه قرر اعتزل مهنة التدريب بشكل نهائي منذ فترة، مشيرًا إنه قد يعود عن قراره في حالتين فقط.

وتولى رضا عبد العال تدريب بعض الأندية في مسابقتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى على مدار السنوات الماضية، ويُعد من أبزر تلك الأندية فريقي طنطا والإنتاج الحربي.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «مهنة التدريب في الكرة المصرية صعبة للغاية، وتحتاج إلى مجهود كبير، وقد تؤثر على صحتك».

وتابع: «أي شخص قادر أن يكون مدربًا ويتولى القيادة الفنية لأندية في الدوري الممتاز، إذا كان لديه وكيل أعمال شاطر».

وأتم: «أنا قررت اعتزال مهنة التدريب بشكل نهائي، ولكني قد أعود عن قراري إذا طلبني النادي الأهلي أو منتخب مصر».