الأمير هاري: أزلت الكثير من مذكراتي خوفا من ألا يغفر لي والدي وشقيقي

أكد الأمير هاري في مقابلة نشرتها صحيفة "ذي تلجراف"، يوم الجمعة، أنه أزال فقرات كثيرة من مذكراته، خوفا من أن والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه ويليام لن "يغفرا" له أبدا بعض المعلومات المحرجة.

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، قال هاري، للصحيفة "كانت مسودة (الكتاب) الأولى مختلفة. كانت تضم 800 صفحة، أما الكتاب بصيغته النهائية فيقع في 400 صفحة فقط. كان من الممكن إصدار كتابين على هذا النحو. وكان الجزء الأصعب هو إزالة مقاطع".

وأضاف "هناك أشياء حدثت، خصوصا بيني وبين أخي، وإلى حد ما بيني وبين والدي، لا أريد أن يعرفها العالم. لأنني أعتقد أنهما لن يغفرا لي يوما".

ولم يوفر الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث أحدا، ولا سيما شقيقه الذي يكبره بعامين، والذي وصفه بأنه "العدو اللدود".

وقدّم الكتاب ويليام بصورة رجل غضوب لا يحب ميجان زوجة هاري إذ يعتبرها "سيئة التربية وعدوانية"، كما روى هاري قصة طرحه أرضا على يد شقيقه ويليام إثر مشادة بينهما عام 2019.

وفي المقابلة التي أجريت قبل إصدار الكتاب في كاليفورنيا حيث يعيش، أوضح هاري أيضا أنه يشعر بالمسؤولية تجاه أطفال ويليام، جورج (9 أعوام)، وشارلوت (7 أعوام)، ولويس (4 أعوام).

وقال "أعرف أن من بين هؤلاء الأطفال الثلاثة، واحدا على الأقل سينتهي به الأمر مثلي، أي (البديل)".

وأضاف "هذا الأمر يؤلمني ويقلقني"، معترفا بأن ويليام "أوضح له أن أطفاله ليسوا مسؤوليتي".

وأشار هاري إلى أن "الأمر لا يتعلق بمحاولة إسقاط النظام الملكي، بل بمحاولة إنقاذهم من أنفسهم".

كما تحدث مباشرة إلى العائلة الملكية مطالبا إياها بالاعتذار لزوجته ميجان "لأنكم تعرفون ما فعلتم. اعترفوا إذا ويمكننا جميعا المضي قدما".

ولا يزال قصر باكنجهام صامتا منذ إصدار الكتاب"Spare" (البديل) الذي زاد الأجواء داخل العائلة الملكية توترا قبل أشهر قليلة من تتويج تشارلز الثالث في مايو.