تقرير للبنك الدولي يقترح 6 طرق لاستخدام الطاقة المتجددة في إدارة الموارد المائية

يناقش تقرير حديث للبنك الدولي بعنوان "تقوية المعرفة بالروابط بين المياه والطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي" التحديات التي تواجها في ضمان الاستدامة طويلة الأجل لاستخدام موارد المياه والطاقة الثمينة لديها، ويقترح 6 طرق لتحسين الوضع في المستقبل، بالاعتماد على بعض الابتكارات الرئيسية في إدارة أنظمة إمدادات الطاقة والمياه في المنطقة.

وقال التقرير: يتطلب التقدم اتخاذ إجراءات على عدة مستويات، بدء من التحول نحو الاعتماد الأكبر على مصادر الطاقة المتجددة لتحلية مياه البحر، ومرورا بتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واعتماد تدابير لتجديد الموائل البحرية.. الاستثمار في البحوث لدفع الابتكار في إدارة المياه، واعتماد السياسات وأسعار الاستهلاك لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للمياه، وصولا إلى الاستفادة من المياه العادمة كمورد له قيمته المعتبرة في تحسين مستوى الأمن المائي.

وأضاف أن المخاطر جد كبيرة؛ وهناك العديد من المسارات المحتملة على صعيد السياسات والتي يجب على دول مجلس التعاون الخليجي مراعاتها عند انتقالها إلى إدارة للطاقة والمياه تكون أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.

ويجب استغلال تغير المناخ كفرصة لبناء القدرة على الصمود من خلال العلاقة بين المياه والطاقة، وقال إن مخاطر المناخ حقيقية وتتفاقم، فارتفاع درجات الحرارة، وهطول الأمطار، وزيادة مستويات التبخر، وزيادة الطلب، والجفاف الممتد، كلها عوامل تهدد بمزيد من الضغط على موارد المياه. وتحتاج البلدان إلى زيادة الجهود للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وتتطلب عملية تحلية المياه كميات هائلة من الطاقة (معظمها من الوقود الأحفوري في الوقت الحاضر).. سيؤدي تعزيز الإنتاج الأكثر كفاءة إلى توفير المياه في نفس الوقت لتلبية الاحتياجات المستقبلية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن الطريقة الأسرع والأبسط والأنظف والأكثر تكلفة لمضاعفة سعة المياه أو الطاقة هي تقليل الاستهلاك، حيث يمكن للبلدان زيادة إمدادات الموارد عن طريق خفض الطلب.

وعلى المدى الطويل، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي رفع مستوى إتاحة خدمات المياه والطاقة فضلاً عن تحقيق وفورات كبيرة فيهما من خلال التوسع في استخدام عدادات المياه وتسعير الاستهلاك وإعادة توزيع المياه الجوفية على المزارع.

ومن بين السياسات الأخرى التي يمكن تطبيقها هي إعادة هيكلة أسعار الاستهلاك لتتناسب مع الإنصاف والحوافز المقدمة، وعلى الرغم من شح المياه، تعتبر أسعار الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأدنى لإمدادات المياه وخدمات الطاقة، مما يؤدي إلى تسجيلها أعلى معدلات استخدام المياه والطاقة للفرد في العالم. حتى إن الدعم الذي يستهدف ضمان حصول الأسر المحتاجة بالفعل على مصدر للمياه يعد بمثابة "شريان حياة" يتم الاستحواذ عليه من جانب الأسر الميسورة.

واعتمدت عُمان نموذجاً يبيّن كيفية ضمان الاستهلاك العادل والفعال في آنٍ معاً، إذ يجمع بين الدعم الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض وأسعار متدرجة ترتفع تبعاً لشريحة الاستهلاك.

وتحتاج دول مجلس التعاون الخليجي لتغيير النظرة إلى مياه الصرف من مشكلة إلى مورد ثمين، حيث يؤدي الإخفاق في معالجة مياه الصرف الصحي إلى تلويث النظم البيئية البرية والبحرية، غير أن إعادة تدوير تلك المياه توفر وسيلة خضراء لا غنى عنها وبأسعار معقولة لزيادة إمدادات المياه والطاقة وتنويعها.

وتشير التجارب الإقليمية الأخرى إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي يمكنها أن تخصص ما يصل إلى 90% من مياه الصرف الصحي للاستخدامات الزراعية والصناعية والمنزلية، وللانتقال نحو اقتصادٍ منخفض الانبعاثات الكربونية، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تسريع وتيرة اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وهنا يأتي فصل إنتاج الماء عن استهلاك الوقود الأحفوري كأحد أهم الأهداف، حيث تعمل المملكة العربية السعودية على تحقيق هذا الهدف من خلال شروعها في إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في العالم، مما يسمح بالاحتفاظ بالوقود الهيدروكربوني للتصدير، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالأسعار، وتحقيق المستهدفات، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.