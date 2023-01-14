مصرع شخص وزوجته وإصابة 3 آخرين جراء حادث تصادم بشمال سيناء

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لقى شخص وزوجته مصرعهما وأصيب 3 آخرين، اليوم، في حادث تصادم سيارتين ربع نقل وملاكي على الطريق الدولي العريش - الشيخ زويد في شمال سيناء.

تلقت الأجهزة الأمنية والطبية بشمال سيناء، بلاغا يفيد بحادث تصادم ملاكى، بسيارة ربع نقل، ما أسفر عن مصرع عنه الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع (إبراهيم محمد سلامة - 46 سنة)، وزوجته (نصره سالم سلامة - 46 سنة)، بينما أصيب (راتب نايف سعيد - 42 سنة)، والطفل (محمد راتب نايف - عمره سنة)، و(لبنى محمد حمادة).

نقلت الجثتين والمصابين إلى مستشفى العريش العام بشمال سيناء وتم إخطار جهات التحقيق بالواقعة.