سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية وتعطل حركة المترو

كشفت تقارير إعلامية أوكرانية، أن أصوات انفجارات سمعت في العاصمة الأوكرانية كييف، ومنطقة ميكولايف صباح اليوم السبت.

وقالت وسائل الإعلام إن الانفجارات سمعت أيضا في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة زابوروجيه، وفق وكالة سبوتنيك.

ووفقًا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، كانت تحذيرات الغارات الجوية سارية في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة زابوروجيه صباح يوم السبت.

وفيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارات وقعت أيضا في مدينة خاركوف بعد إعلان حالة التأهب الجوي صباح السبت، فقد أفادت الخدمة الصحفية لمترو الأنفاق بأن خدمة جميع خطوط مترو أنفاق خاركوف توقفت مؤقتًا.

وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ الـ10 من أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الذي وصفه الإعلام الروسي بـ"الإرهابي" على جسر القرم.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في ديسمبر الماضي، أنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي المقرر في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.