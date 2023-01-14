استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم ١٤ يناير ٢٠٢٣.

• وجاءت الأسعار المتداولة على النحو الآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

كما استقر سعر البطاطس ليتراوح بين 3.5 إلى 6.25 جنيه.

وثبت سعر البصل ليتراوح بين 4.75 إلى 6.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكوسة بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.

وثبت سعر الباذنجان ليتراوح من 4 إلى 6.5 جنيه.

وسجل سعر الفلفل الرومي ما بين 6.5 إلى 8.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 6.5 إلى 8.5 جنيه.

وتراوحت أسعار الملوخية من 6.5 إلى 8.5 جنيه.

واستقرت سعر الخيار البلدي ليتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

استقرت أسعار البرتقال البلدي لتتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.

وتراوح سعر اليوسفي بين 4 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقر أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

وارتفع سعر الرمان جنيهين ليتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

واستقر أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.