ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم السبت أن هذا المعدل - وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام - بلغ حاليا 1ر104، مقابل 8ر106 أمس الجمعة. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 151، وقبل شهر 2ر231.



وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 10 آلاف و609 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 13 ألفا و169 إصابة قبل أسبوع. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 حالة، مقابل 170 حالة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020، 37 مليونا 605 آلاف و135 حالة.



ولكن المعهد ذكر أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.