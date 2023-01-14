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الإمارات: انطلاق أعمال منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي

منتدى الطاقة العالمي
منتدى الطاقة العالمي
د ب أ
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 10:24 ص | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 10:24 ص

انطلقت اليوم السبت، في أبوظبي أعمال الدورة السنوية السابعة لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم ، يشارك في المنتدى قيادات الطاقة الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم لصياغة أجندة الطاقة العالميّة للعام المقبل ومشهد تحول الطاقة العالمي.

ويحظى المنتدى هذا العام بأهمية خاصة حيث تشغل القضايا الحرجة المتعلّقة باستراتيجيات المناخ والطاقة صدارة الاهتمام خلال الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" والذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري.

ويركز منتدى الطاقة العالمي 2023 بشكل خاص على تحدّيات إدارة أولويات أمن الطاقة والجهود المبذولة للتخلّص من الانبعاثات الكربونية ودعم جهود العمل من أجل المناخ وتعهّدات الدول بشأن الوصول إلى "صافي الصفر" في الانبعاثات الكربونية.


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