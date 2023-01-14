 رئيس ألمانيا يدعو أرمينيا وأذربيجان لمواصلة محادثات السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس ألمانيا يدعو أرمينيا وأذربيجان لمواصلة محادثات السلام

د ب أ
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 1:09 ص | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 1:09 ص

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أرمينيا وأذربيجان إلى مواصلة محادثات السلام بينهما بمشاركة الاتحاد الأوروبي.

وقال شتاينماير في اتصال هاتفي مع رئيسي الدولتين، يوم الجمعة: "نريد حلا يحقق السلام"، وفقا للمتحدثه باسمه كرستن جاملين.

وكتبت جاملين على موقع تويتر، أن شتاينماير حث الجانبين على الاستمرار في المحادثات الثلاثية التي يقودها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

وأضافت أن المحادثات تناولت أيضا الوضع في أوروبا وأوكرانيا ومنطقة جنوب القوقاز.

وكانت أذربيحان قد هاجمت أرمينيا في منتصف سبتمبر، وتتهم أذربيجان أرمينيا بالاستفزاز وهو ما تنفيه جارتها الأضعف عسكريا.

واندلع قتال عنيف بين البلدين أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وتخوض الجمهوريتان السوفيتان السابقتان حربا منذ عقود من أجل السيطرة على إقليم ناجورنو كارباخ.

وافترض دبلوماسيون أن قيادة أذربيحان استغلت مؤخرا حقيقة انشغال روسيا التي تحمي أرمينيا بالحرب الراهنة في أوكرانيا.

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