نشرت السلطات السعودية، مقطع فيديو يظهر عملية إحباط محاولة تهريب 81 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة خبأت في سقف سيارة.



ونشرت مقطعَ الفيديو، وكالة الأنباء السعودية الرسمية على صفحتها الرسمية بتويتر، وقالت - في بيان: "تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات المقبلة إلى المملكة عبر المنفذ".



وأضافت أنه "خلال إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الوديعة، عُثر على 81.3 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في تجويف سقف المركبة".



وأوضحت أنه وبعد "إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليه وهو شخص واحد".



وأكدت الهيئة وفقا لتقرير الوكالة أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.





#فيديو | "الزكاة والضريبة والجمارك" تؤكد أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وتدعو في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.#واس_عام pic.twitter.com/e9IsUBe34T — واس العام (@SPAregions) January 13, 2023