ماسك يشعل تويتر بتغريدة عن معبد دندرة بقنا

أثارت تغريدة نشرها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن الحضارة المصرية، ردود فعل واسعة وتفاعلا كبيرا.



وشارك ماسك مقطع فيديو لمعبد الدندرة المصري الواقع بمحافظة قنا في صعيد مصر، معلقا: "مصر القديمة كانت متوهجة"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.



وتضمن مقطع الفيديو الذي شاركه ماسك على حسابه عرض عدة سراديب داخل المعبد، وجدرانها المزينة برسوم فرعونية مبهرة.



وخلال ساعات من نشر ماسك التغريدة، لقت تفاعلا كبيرا حيث حققت أكثر من 8.5 مليون مشاهدة، وأكثر من 70 ألف إعجاب، وأكثر من 4245 آلاف إعادة تغريد.



وتفاعل نجوم المجتمع ومسؤولون في مصر مع التغريدة التي نشرها ماسك، وكانت أغلب التعليقات تحمل دعوات لماسك بزيارة مصر لمعرفة المزيد عنها.







Ancient Egypt was 🔥🔥 — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2023