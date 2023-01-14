تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، غدا الأحد، انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بمشاركة عدد من الوفود العربية من مختلف الدول الأعضاء لمناقشة عدد من البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.



ويناقش الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدي يومين، مجموعة من الموضوعات أهمها متابعة تطور عملية الإنضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وتطبيق متطلبات الشفافية في إطار الاتفاقية، بجانب مناقشة خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.



وتشمل بنود جدول أعمال الاجتماع مناقشة مقترح مقدم من اتحاد المقاولين العرب حول منح الأفضلية للمقاول العربي، كما تستكمل اللجنة التفاوض حول العرض النهائي المقدم من مملكة البحرين للانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.