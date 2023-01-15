قال الإعلامي عمرو أديب، إن حرب روسيا وأوكرانيا قاربت على إنهاء عامها الأول، مشيرًا إلى أن «الأمر أصبح عبثيًا، وشيء لا يمكن تصديقه».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «لا يمكن تصديق أن العالم مفهوش حد رشيد يقول كفاية البهدلة اللي إحنا فيها، وبعيدا عن التأثيرات التي تنال من كل الناس، يبقى السؤال: أنتم مش متضايقين وشايفين البهدلة اللي إحنا فيها؟».

وأشار إلى أن حديثه غير مقتصر على الدول النامية، بل يمتد ليشمل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية نفسها، منوهًا أن التقارير الإعلامية الأمريكية، تحدثت عن زيادة أسعار أهم 10 سلع في البلاد، بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 80%.

وذكر أنه شاهد مقطع فيديو للمشردين في لوس أنجلوس؛ رغم أنها مدينة غنية، معقبًا: «نتحدث عن بلد لا يستورد الكثير من بضائعه، أمريكا بلد القمح والبيض واللبن والزبدة والبترول، ألا يوجد شخصًا عاقلًا لوقف تلك الحرب؟».

ونوه بأن روسيا سيطرت منذ يومين على مدينة «سوليدار» على الحدود مع أوكرانيا، مضيفًا: «الحروب تنتهي عندما يحرز طرف انتصارًا كاملًا على الأرض، ويحدث تفاوض أو انسحاب، لكن الحرب الحالية مازالت مستمرة».

ولفت إلى أن «الألم عند الناس في العالم أصبح معتادًا»، مختتمًا: «لا أعلم ماذا سيحدث في النهاية، لكن الحرب لا تتوقف وشكلها لن تتوقف، إلا لو حصلت حاجة غير منظورة وشملتنا رحمة ربنا الواسعة، وبخلاف ذلك الحرب مستمرة حتى إشعار آخر».