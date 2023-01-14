 الأرصاد الجوية الأمريكية: كاليفورنيا تستعد لفيضانات كارثية - بوابة الشروق
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الأرصاد الجوية الأمريكية: كاليفورنيا تستعد لفيضانات كارثية

أ ش أ
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 1:24 م | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 1:24 م
حذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم السبت، من تعرض وسط كاليفورنيا إلى فيضانات كارثية نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت خدمة الأرصاد - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - إن الفيضانات تأتي في وقت تضرب فيه عاصفة هي الثامنة على التوالي أراضي غير قادرة على امتصاص مزيد من الأمطار مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وتزايد الانهيارات الأرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط الأشجار في الولاية وتأثر البنية التحتية، فيما بدأت عمليات إخلاء للسكان في مناطق عدة بالولاية".

وأضافت أن "وادي ساليناس السفلي سيشهد بكامله فيضانات كارثية، وستغرق معظم مناطق كاستروفيل، وتفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وتصبح غير سالكة".

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