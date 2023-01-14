 أستاذ موارد مائية: تغطية الترع والمصارف مكسب كبير للزراعة في الأقاليم الكبرى - بوابة الشروق
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أستاذ موارد مائية: تغطية الترع والمصارف مكسب كبير للزراعة في الأقاليم الكبرى

خالد حسام الدين
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 1:03 ص | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 1:04 ص

أكد الدكتور أحمد فوزي دياب، كبير خبيري المياه الدولي وأستاذ الموارد المائية بمركز البحوث، أن الهدف من تبطين الترع هو ضمان سرعة جريان المياه في المصارف، موضحا أن تبطين الترع يأتي بسبب نقص المياه وهو من أبرز الحلول خلال الفترة الحالية التي تتخذه الدول.

وأضاف "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تبطين الترع يعني الحفاظ على المياه من التلوث والذي ينتقل إلى النبات ثم إلى الإنسان، مؤكدا أن تغطية الترع والمصارف في الأقاليم الكبرى مكسب كبير للاستفادة منها في الزراعة أو إقامة منشآت ترفيهية.

وأشار الدكتور أحمد فوزى، إلى أن الأماكن الرملية يفضل بها تبطين الترع، قائلا "هذا يحسن نوعية المياه ورفع كفاءة استخدام المياه، والمناطق التي بها مياه جوفية لا يصح فيها تبطين الترع بشكل كامل، إذ أنه لابد أن يكون هناك تفريعات، موضحا أن استخدام نظام واحد في تبطين الترع أسلوب غير علمي.

 

 

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