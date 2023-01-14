 الحكومة الإندونيسية تدعو للحذر بعد حالات تسمم غذائي بين الأطفال - بوابة الشروق
السبت 14 يناير 2023 10:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

الحكومة الإندونيسية تدعو للحذر بعد حالات تسمم غذائي بين الأطفال

د ب أ
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 10:32 م | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 10:32 م

حثت الحكومة الإندونيسية الآباء على توخي المزيد من الحذر ووجهت وكالات الصحة المحلية بزيادة مراقبة المنشآت التي تبيع الأغذية، خاصة بعد إصابة عدد من الأطفال على مستوى البلاد بالتسمم بعد تناول وجبات خفيفة من أماكن على جانب الطرق تم تجميدها بالنيتروجين السائل، حسبما ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" اليوم السبت.

 

وانتشر الحديث عن الوجبة الخفيفة المعنية، المعروفة محليا باسم "تشيكي نجيبول"، بشكل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي في الأشهر القليلة الماضية، وكثيرا ما يصور الأطفال أنفسهم وهم يأكلون هذه الوجبة بينما يتصاعد بخار النيتروجين السائل من أفواههم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك