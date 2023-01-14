 مجلس الأمن الدولي يعرب عن دعمه لعملية السلام في كولومبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الأمن الدولي يعرب عن دعمه لعملية السلام في كولومبيا

د ب أ
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 9:12 ص | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 9:12 ص
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بالإجماع دعمهم لعملية السلام في كولومبيا، وأكدوا أهمية علاج انعدام الأمن في البلاد.

وفي بيان صحفي، أكد مجلس الأمن الذي يتكون من 15 عضوا، أهمية ضمان التنفيذ الشامل لاتفاق السلام المبرم عام 2016.

وقال أعضاء المجلس إنهم يرحبون بالتقدم الذي تحقق في إطار التنفيذ الشامل لاتفاق السلام، بما في ذلك من خلال تطورات مهمة بشأن الإصلاح الريفي الشامل.

وجدد الأعضاء في البيان تأكيدهم أن "علاج انعدام الأمن يظل مهما للغاية لتعزيز السلام في كولومبيا".

وذكروا أن الموافقة على سياسة عامة وتنفيذها بشأن تفكيك الجماعات المسلحة غير القانونية والمنظمات الإجرامية سيشكل خطوة مهمة صوب خفض العنف.

وأشاد مجلس الأمن بإعلان الحكومة الكولومبية عن وقف لإطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة وأعرب عن أمله في أن يسهم وقف إطلاق النار في تحقيق السلام الشامل في البلاد.

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