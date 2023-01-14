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60 ألف وفاة بكورونا في الصين ما بين 8 ديسمبر و12 يناير

وكالات
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 4:42 م | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 4:42 م

سجلت المستشفيات الصينية نحو 60 ألف حالة وفاة بسبب جائحة كورونا في الفترة من 8 ديسمبر الماضي إلى 12 يناير الجاري.

وذكرت تقارير لجنة الصحة الوطنية الصينية بأن حالات الوفاة بسبب كوفيد-19 بلغت 59938 حالة في المستشفيات في الفترة ما بين 8 ديسمبر إلى 12 يناير، بمتوسط عمر 80.3 عام.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الأربعاء الماضي، إن بيانات المنظمة حول عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد" مقدرة بأقل من حقيقتها بسبب عدم إفصاح الصين عن الحالات.

وذكر جيبريسوس في إفادة صحفية: "في الأسبوع الماضي، أُبلغت منظمة الصحة العالمية بما يقرب من 11500 حالة وفاة (من جراء الإصابة بكوفيد)".

وأوضح أن 40% من هذه الوفيات كانت في الأمريكتين، و30% في أوروبا و30% أخرى في منطقة غرب المحيط الهادئ، ومع ذلك، كان من شبه المؤكد أن هذا الرقم أقل من الواقع، نظرا لعدم الإبلاغ الدقيق عن حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين.

وحث رئيس منظمة الصحة العالمية، جميع الدول على تبادل الإحصاءات الحقيقية من أجل الإسهام في مكافحة أكثر فاعلية لانتشار المرض.


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