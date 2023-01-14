رد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على بيان بيراميدز الذي نشره النادي عبر حسابه الرسمي مساء الجمعة معترضا على بعض القرارات الخاصة بالفريق.

وكان بيراميدز قد أشار في بيان رسمي من 7 نقاط يعبر فيها سالم الشمسي مالك النادي عن غضبه وهدد بسحب استثماراته من مصر.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: «الرابطة على مدار الموسمين الماضيين تتواصل دائما مع كل الأندية داخل الغرف المغلقة، ونقوم بحل جميع المشكلات، لذلك لم أتوقع بيان بيراميدز».

وأضاف: «قمنا بالرد على بيان بيراميدز، لأنها كانت السابقة الأولى في تاريخ الرابطة أن يصدر بيان إعلامي ضدنا من أحد الأندية، ونحن لم نكن على خلاف مع أي نادٍ».

وأوضح رئيس الرابطة: «حرصنا على توضيح الأمور لملاك نادي بيراميدز في البيان الصادر من الرابطة، لأنهم من رواد النظام الاستثماري في الرياضة المصرية، وجميع الأندية المشاركة في الدوري سواسية لدينا، ولن يكون هناك اضطهاد لأي نادٍ».

وأتم: «جميع أندية الدوري تشتكي من أداء التحكيم المصري هذا الموسم، ودائما نرسل هذه الشكاوى لاتحاد الكرة».