 السجن المؤقت لتلميذ طعن أستاذته شرقي الجزائر - بوابة الشروق
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السجن المؤقت لتلميذ طعن أستاذته شرقي الجزائر

أرشيفية
أرشيفية
الجزائر - د ب أ
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 9:55 م

أمر قاضي التحقيق بمحكمة نقاوس بولاية باتنة شرقي الجزائر، اليوم السبت، إيداع التلميذ المتهم بطعن أستاذته بخنجر في الظهر، الحبس المؤقت بجناح الأحداث.

وكانت أستاذة للغة العربية، بمدرسة متوسطة ببلدة تاكسلانت بولاية باتنة شرقي الجزائر، قد تعرضت الأربعاء الماضي، لطعنة خنجر على مستوى الظهر من طرف التلميذ القاصر بالسنة الرابعة بذات المؤسسة.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية أن قاضي التحقيق المكلف بالأحداث لمحكمة نقاوس بعد توصله بملف الإجراءات وسماع المتهم والشهود عن الوقائع والدراسة القانونية لملف الإجراءات من طرفه، أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت بجناح الأحداث.

وأضاف ان "التحقيق القضائي لا يزال مستمرا في الوقائع للكشف عن جميع ملابسات القضية".

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