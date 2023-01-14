دياب: هناك أمور غير واضحة لإدارة بيراميدز لذلك طلبت عقد جلسة مع مسؤوليه

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إنه طلب من ملاك نادي بيراميدز عقد جلسة مع أعضاء الرابطة خلال الفترة القادمة، وذلك لتوضيح بعض الأمور.

وكان بيراميدز قد أشار في بيان رسمي من 7 نقاط يعبر فيها سالم الشمسي مالك النادي عن غضبه وهدد بسحب استثماراته من مصر.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: «بيراميدز أصدر 3 بيانات إعلامية هذا الموسم ضد الرابطة، والغريب أنهم لم يوجهوا خطابات رسمية لنا، وهناك بعض الأمور غير الواضحة لملاك النادي».

وأضاف رئيس الرابطة: «إدارة بيراميدز اعترضت من قبل على نقل ملعب مباراة الأهلي، رغم أنها طلبت من قبل تغيير ملعب مباراة معينة ووافقنا على ذلك الأمر».

وأوضح دياب: «بيان الرابطة الصادر أمس الجمعة، هدفه الأول كشف الحقائق لملاك بيراميدز، لأنه عندما تلعب 40 مباراة في الساعة 2:45 إذا لا يوجد اضطهاد».

وتابع: «بيراميدز لعب 5 مباريات في الساعة 2:45 هذا الموسم، فاز خلالهم في 4 مباريات والنتائج في صالحه، بالإضافة إلى أن هناك 40 مباراة آخرى لُعبت في نفس التوقيت بالدوري».

وواصل دياب: «فيما يخص الحكم الذي أدار أكثر من مباراة لنفس الفريق، هل هذا الأمر لم يتم مع أندية آخرى؟.. وهذا يحدث لأننا لا نمتلك عددًا كافيًا من الحكام».

وأتم: «الأمور غير واضحة تمامًا لإدارة بيراميدز، لذلك طلبت من ملاك النادي عقد جلسة مع أعضاء الرابطة، وذلك حرصا منا على توضيح بعض الأمور».