 الجيش اليمني يصد هجومات لمليشيات الحوثي جنوب وغرب تعز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يصد هجومات لمليشيات الحوثي جنوب وغرب تعز

عدن - أ ش أ
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 8:14 م | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 8:14 م
تصدت قوات الجيش اليمني بمحور تعز العسكري، اليوم السبت، لهجمات ومحاولات تسلل لمليشيات الحوثي في جبهات جنوب وغرب المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، نقلا عن مصدر عسكري، أن أبطال الجيش اليمني أفشلوا محاولة تسلل لمليشيات الحوثي إلى مواقع جبهة الاحكوم بمديرية حيفان جنوب المدينة؛ فيما شهدت مناطق الاحطوب والربيعي ووادي حذران ومحيط جبل هان غرب المدينة اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني تصدت لهجوم المليشيات في جبهة كلابة ووادي صالة وأجبرتها على التراجع وتكبدت المليشيات خسائر عديدة.

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