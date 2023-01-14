مرتضى منصور: «صفقة مروان عطية مشبوهة والدليل تنازل الأهلي عن سوبر السلة»

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تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد النادي الأهلي مع مروان عطية لاعب فريق الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتمكن النادي الأهلي من حسم صفقة لاعب الاتحاد السكندري مروان عطية لصالحه، بعد منافسة شراسة مع غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «فيريرا لم يطلب التعاقد مع مروان عطية، والضغط الجماهيري هو من جعلنا نفاوض اللاعب وناديه».

وأضاف: «نبيل عماد دونجا أفضل من مروان عطية 500 مرة، حتى دونجا لاعب الإسماعيلي أفضل منه بمراحل».

وتابع رئيس الزمالك: «صفقة مروان عطية مشبوهة، والدليل تنازل الأهلي عن دوري سوبر السلة للاتحاد، في واقعة هي الأغرب في التاريخ».

وأتم: «محمد مصيلحي (رئيس الاتحاد) هيفضل أخويا وصاحبي، ولكني ألوم عليه بسبب أنه خلف وعده لي في صفقة مروان عطية».