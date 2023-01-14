رئيس اتحاد المزارعين بألمانيا لا يتوقع انخفاضا بأسعار المواد الغذائية هذا العام

قال رئيس اتحاد المزارعين الألمان، يواخيم روكفيد، إنه لا يتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية هذا العام.

وأضاف روكفيد، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لا أرى أي علامة على الخفوت على المدى القصير".

وأوضح أن إنتاج المواد الغذائية لا يزال مكلفا للغاية، مشيرا إلى أن تكلفة الأسمدة ارتفعت بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف وتضاعف سعر الوقود مقارنة بالأسعار قبل الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن ذلك يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال روكفيد: "لذلك لا أفترض أن أسعار المواد الغذائية في المتاجر ستنخفض هذا العام"، مضيفا أن المزارعين يضطرون إلى زيادة الأسعار حتى يتمكنوا من تمويل المحاصيل القادمة مسبقا.

وتحاول ألمانيا تخفيف الأعباء عن الشركات والمستهلكين بمساعدات بمليارات اليورو.

وفي العام الحالي سيُجرى تطبيق إجراءات تهدف إلى كبح أسعار الكهرباء والغاز للحد من عواقب زيادة التكاليف على المنازل والشركات.

ويفترض خبراء الاقتصاد، أن هذا سيحد من ارتفاع التضخم في عام 2023، لكن ليس هناك ما يشير إلى تراجع سريع للأسعار.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل مؤخرا: "التضخم مرتفع ولن ينخفض ​إلا بشكل تدريجي".