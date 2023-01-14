التصديري للملابس الجاهزة يؤهل الشركات الصغيرة لزيادة قاعدة مصدري القطاع

يستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة تأهيل عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة عدد الشركات المُصدّرة، من خلال عدة تدريبات متخصصة. وفق خطة طموحة للمجلس لفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام شركاته.



وقالت مارى لويس، رئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن المجلس سيقوم بتدريب وتأهيل العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة لزيادة قاعدة المصدرين والعمل على دخول شركات جديدة إلى السوق للمساهمة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات والوصول بها إلى نحو 100 مليار دولار.



وكشفت لويس عن نجاح المجلس فى التعاقد مع 3 جهات دولية لتدريب وتأهيل الشركات المصرية للتحول إلى التصدير، حيث سيتم توفير برامج تدريبية لحوالى 25 شركة عاملة فى القطاع وهو ما سيعمل على نجاح مخططات المجلس الرامية إلى النمو. ولفتت لويس إلى ضرورة رد مستحقات المصانع لدى ضريبة القيمة المضافة وتحفيز المأموريات على سرعة وتيسير إنهاء إجراءات المحاسبة لرد ضريبة القيمة المضافة، مشيدة بتطبيق نظام السداد الإلكترونى لضريبية القيمة المضافة.



وأكدت ضرورة إعادة النظر فى دعم الطاقة للمصانع لكى تفى بالمتطلبات أمام الأسواق الخارجية وتتمكن من المنافسة عالميا، خاصة أن مصر شهدت اكتشافات ممتازة فى مجال حقول الغاز، بالإضافة إلى تراجع الأسعار العالمية للغاز.



كما طالبت بتخفيف الأعباء التى تواجه المصدرين لتعزيز فرص نفاذ المنتجات للأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها وتنمية الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم، لافتا إلى أن المصدرين يواجهون ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وزيادة المصروفات على عملية التخليص الجمركى كفرض رسوم إضافية على كل شهادة يتم استخلاصها، ورسوم النافذة الواحدة، ورسوم الأرضيات نتيجة تأخر الإفراج.