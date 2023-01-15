الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم مزيد من البيانات عن تفشي كورونا

رحبت منظمة الصحة العالمية، بنشر بكين بيانات جديدة عن إصابات كورونا لديها، وطالبتها بتقديم مزيد من المعلومات حول الجائحة في مقاطعاتها، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

وقالت المنظمة، في بيان، إن مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، تناول المسألة في اتصال مع مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين ما شياو وي.

وذكرت في بيان أن "تيدروس أكد مجددا أهمية المزيد من التعاون والشفافية من جانب الصين".

وقالت المنظمة في بيانها إنها بصدد "تحليل المعطيات التي تغطي الفترة من بداية ديسمبر إلى 12 يناير الحالي، والتي تسمح بفهم أفضل للوضع الوبائي وتداعيات هذه الموجة على الصين".

وأضاف البيان أن "منظمة الصحة العالمية طلبت أن يتم تبادل هذا النوع من المعلومات التفصيلية معنا ومع الجمهور".