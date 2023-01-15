إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بوادي النطرون

أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 اتجاه الصحراوي طريق القاهرة- إسكندرية بوادي النطرون في محافظة البحيرة.



تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 اتجاه الصحراوي طريق القاهرة- إسكندرية، ووجود مصابين.



انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من "عمان أ." 26 سنة، و"محمد م." 19 سنة، و"حسام م." 23 سنة، و"خالد ع." 27 سنة، و"حسن ي." 54 سنة، و"أشرف م."، 50 سنة، و"فتح الله ع." 70 سنة، و"غانم د." 25 سنة، و"حمادة م." 40 سنة، و"علي م." 43 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.