كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن نظام النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر المصري، والتي ستجمع فريق الزمالك مع الفائز من بطولة كأس مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق إقامة النسخ المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 أندية، وهم، بطل ووصيف مسابقة الدوري إلى جانب بطل ووصيف مسابقة كأس مصر.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: «الرابطة استقرت على إقامة النسخة القادمة من كأس السوبر من مباراة واحدة، ولكن لم نحدد بعد موعد إقامتها».

وأضاف: «سيتم تطبيق النظام الجديد للبطولة في النسخ القادمة، ولكن بعد التشاور مع الشركات الراعية والبت في أمور تسويقية، ونحن ندرسها حاليًا مع الشركة الراعية».

وبسؤاله عن موعد نهاية مسابقة الدوري الممتاز، قال: «مواعيد بطولة كأس العالم للأندية أربكت الحساب، والاتحاد الإفريقي قام بتعديل بعض المباريات في دوري الأبطال».

وتابع: «الرابطة تعمل حاليًا على وضع عدة سيناريوهات حتى لا يتأثر أي نادٍ من الـ 18 ناديًا، ولو تأخر انتهاء البطولة سيكون أيام قليلة».

وتطرق للحديث عن بيان نادي بيراميدز، قائلا: «وردًا على إن بيراميدز قال إنه تم إجباره على المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية بدلاً من دوري الأبطال، أريد أن أقول أن الأمور كانت واضحة من بداية الموسم».

وأتم: «الرابطة تعاملت بشفافية واضحة وقلنا إننا سنتعامل مع المتأهلين للبطولات الإفريقية وفقًا لترتيب الدور الأول، وشعرت أن بيان بيراميدز يُشير إلى نادٍ معين».