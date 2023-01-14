مسئول لبناني: لابد من مواكبة الهيمنة الرقمية الإعلامية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية حسان فلحة، من خطورة الهيمنة الإعلامية الرقمية، مؤكدا أهمية المؤتمر الثاني للإعلام العربي الذي ينعقد بتونس بمشاركة موسعة وحضور عربي أفريقي دولي.

وقال فلحة -في تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس اليوم السبت- إن العالم يتغير تحت وطأة وقع تكنولوجيا المعرفة المتسارعة بشكل يعيد إنتاج طبائع المجتمع البشري كلياً وجوهرياً.

وأضاف أن التطور التقني والمعرفي الذي حدث الفترات الماضية أثر على الساحة الإعلامية العربية والعالمية.

وأوضح أن لبنان ، كما في العالم العربي والعالم ككل ، الإشكالية الأساسية تتمثل في الانسياق على وقع التطور التقني والمعرفي الهائل والمذهل.

وشدد أنه لابد من مواكبة التشريعات القانونية والتنظيمية العربية لإيقاع التطوير الإعلامي العالمي بما يحافظ علي الهوية العربية من الهيمنة الإعلامية الرقمية العالمية ويحمي مجتمعنا.

وفي سياق متصل، أكدت أستاذ كلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتورة أماني رضا عبدالمقصود، أهمية مواكبة التطورات الرقمية العالمية وإيجاد محتوى عربي معبر عن الثقافة العربية الخالصة لمواجهة الهيمنة الرقمية العالمية.

ولفتت إلي ضرورة وجود محتوى عربي معبر عن الهوية والثقافة المميزة للمجتمعات العربية، مطالبة بوجود منصات عربية تعرض المحتوى الذي يعكس الثقافات والأفكار والعادات والتقاليد العربية.

وأكدت أن وجود محتوى سمعي ومدونات صوتية عربية تتضمن أيضا الأصوات النسائية وتعبر عن قضايا المجتمع العربي تعد أمرا هاما للغاية بما يعزز التنمية الإعلامية والمجتمعية.

كما طالبت بتطوير المناهج الإعلامية الأكاديمية التي تدرس لطلاب الإعلام في العالم العربي.