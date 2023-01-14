مدبولي: نستثمر عشرات المليارات في كل أرجاء سيناء لتحقيق تنمية شاملة





قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جولته في محافظة شمال سيناء شملت تفقد سوق الجملة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي من محافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء، اليوم السبت، أن المحافظة نفّذت السوق من أجل خدمة أهالي مدينة العريش، وذلك في إطار المشروعات التنموية الكبيرة التي تنفذها الدولة.



وذكر أن الدولة تستثمر عشرات المليارات في كل أرجاء سيناء، بهدف تحقيق تنمية شاملة هناك.



وأكّد أن الدولة تقدر كثيرا تضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق الاستقرار.