الكويت ترد على لقطات أظهرت دخول الحلبوسي لأراضيها وبرفقته عناصر أمن عراقية

شوفوا لي العلم اللي على المرسيدس وكذلك ارقام سيارات الدوريات الامنيه ان كانت هي المقصود بانها الخاضعه لوزارة الداخليه الكويتيه !!!! pic.twitter.com/AWXMjBRN4k — د. عبدالحميد عباس دشتي ✌️ (@adashtimp) January 14, 2023

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانا توضيحا في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر.وقال البيان: "توضيحاً لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن دخول رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومرافقيه عبر منفذ العبدلي الحدودي تفيد وزارة الداخلية بأن ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة شقيقة غير صحيح جملة وتفصيلا".وأضافت أن فريق الحماية المرافق للضيف الزائر لدولة الكويت والمركبات المشاركة في عملية نقل الضيف هي مركبات خاضعة لوزارة الداخلية الكويتية وفقاً للإجراءات الأمنية والبروتكولات الدبلوماسية.ولفتت وزارة الداخلية إلى أن الحلبوسي "في زيارة خاصة لدولة الكويت".