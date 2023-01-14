 «لوحات الفنان الكبير حلمي التوني تقول لكم لونوني».. كتاب جديد عن دار الشروق قريبا - بوابة الشروق
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«لوحات الفنان الكبير حلمي التوني تقول لكم لونوني».. كتاب جديد عن دار الشروق قريبا

أسماء سعد
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 9:20 ص | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 9:20 ص
تطرح دار الشروق للنشر قريبا، كتاب "لوحات الفنان الكبير حلمي التوني تقول لكم لونوني"، للفنان التشكيلي القدير حلمي التوني.

جدير بالذكر أن الفنان حلمي التوني هو أحد أهم الفنانين التشكيليين ف مصر، متخصص في التصوير الزيتي والتصميم، ولد بمحافظة بني سوي في 30 أبريل عام 1934، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي عام 1958 ودرس فنون الزخرفة والديكور، تولي العديد من المناصب.

وأقام العديد من المعارض سواء محلية أو دولية، عاش بالقاهرة وبيروت والتي كانت زيارته الفنية لها لمدة 3 سنوات، كما أن العديد من الناس في مختلف دول العالم يقتنون الكثير من لوحاته، كما أن متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة يقتني أيضا العديد من لوحاته القيمة.

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