 انفجار في خط أنابيب للغاز بين ليتوانيا ولاتفيا - بوابة الشروق
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انفجار في خط أنابيب للغاز بين ليتوانيا ولاتفيا

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 4:06 ص | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 4:06 ص

وقع انفجار في خط أنابيب لنقل الغاز في شمالي ليتوانيا، وفقا لتقارير إعلامية.

وذكرت الإذاعة الليتوانية يوم الجمعة، إن رجال الإطفاء والإنقاذ يعملون لإخماد الحريق، الذي اندلع في خط الأنابيب الرئيسي الذي يصل إلى لاتفيا المجاورة.

ووفقا لمعلومات أولية، لم يسفر الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة باسفاليس عن أي إصابات، ولم ترد معلومات فورية بشأن سبب الانفجار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب بارتفاع نحو 50 مترا وكان من الممكن رؤيتها من عدة كيلومترات، وفقا لتقرير إذاعي.

ووفقا لشركة "أمبر جيرد" التي تدير شبكة الغاز الليتوانية، تعطل إمداد الغاز عبر خط الأنابيب وتوقفت عملية نقل الغاز إلى لاتفيا.

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