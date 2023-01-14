أوغندا والكونغو الديمقراطية يتعادلان سلبيا في أمم أفريقيا للمحليين

خيم التعادل السلبي على مواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب " 19 مايو 1956" بمدينة عنابة شرقي الجزائر، في افتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

واتسمت المباراة بالتكافؤ بين المنتخبين طيلة مجرياتها، رغم محاولة كل طرف لحسم نقاطها، وسط تفاعل كبير للجماهير التي تجاوز عددها 20 ألفا.

والتعادل السلبي هو الثاني من نوعه في البطولة المقامة بالجزائر بعد نهاية مباراة إثيوبيا وموزمبيق عن المجموعة الأولى في وقت سابق اليوم السبت، بذات النتيجة.

ويبقى المنتخب الجزائري الوحيد الذي حقق الفوز حتى الآن بعد تغلبه على نظيره الليبي بهدف وحيد، أمس الجمعة، في المباراة الافتتاحية للبطولة.