رئيس الحكومة الليبية: هدفنا توفير الخدمات وتهيئة الأجواء للاستحقاقات الانتخابية

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم السبت، أن هدف الحكومة هو توفير الخدمات وتهيئة الأجواء للاستحقاقات الانتخابية.

ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية عن باشاغا - خلال مشاركته في ملتقى مشائخ وأعيان فزان بمدينة سبها - القول إن هناك أولوية لمشاريع ومتطلبات المنطقة الجنوبية التي عانت من التهميش والإهمال طيلة الفترة الماضية؛ خصوصاً في قطاع الصحة والبنى التحتية والتعليم وكذلك تقلص الخدمات في جميع المجالات وأيضاً دور الحكومات وواجباتها تجاه المواطنين.

وأعرب المشاركون في الملتقى عن دعم وتأييد الحكومة الليبية، داعيين كل المناطق والمدن الليبية للاعتراف بالحكومة وتأيدها والاستمرار في نهج التواصل والمصالحة والبناء على القاعدة التي ولدت منها، وهي التمثيل الكامل لكل مكونات الشعب الليبي.

شارك في الملتقى: نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية ولفيف من مشائخ وأعيان قبائل مدن فزان، ونخبة من الشخصيات الوطنية وحضور نسائي كبير.