متحدث الوزراء: محطات الكهرباء الجديدة في شمال سيناء تزيد الطاقة الإجمالية 10 أضعاف

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، «حدث غاية في الأهمية».

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «هذا الحدث كان من الممكن أن يتأخر ولا يحدث، لولا تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين؛ الذين ضحوا للوصول إلى تلك اللحظة التي يسود فيها الأمن والاستقرار بشمال سيناء».

ونوه أن «تلك الجولة كان من الممكن أن تتأخر 7 سنوات، لولا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسير التنمية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب»، مؤكدًا أن «الجولة تبعث برسالة لا تقبل التشكيك؛ بشأن عودة الحياة الطبيعية إلى شمال سيناء».

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الدولة لن تتوقف يومًا عن إقامة المشروعات التنموية، موضحًا أن شمال سيناء شهدت مشروعات متنوعة بينها المدن الجديدة، مثل: رفح الجديدة.

وأوضح أن «مدبولي» تفقد المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة، إضافة إلى موقع محطة العريش لإنتاج الكهرباء، التي يتم تطويرها من خلال وحدات إنتاج كهرباء غازية.

وذكر أن «مشروعات ومحطات الكهرباء في شمال سيناء، تؤدي إلى رفع الطاقة الإجمالية من 70 ميجاوات إلى 700 ميجاوات، أي بمعدل 10 أضعاف»، منوهًا أن المحافظة كانت تعاني سابقًا من تذبذب وانقطاعات في الكهرباء.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على محطة لتحلية مياه البحر في شمال سيناء، مضيفًا: «الطاقة الحالية تكفي كل المواطنين في محافظة شمال سيناء، لكن تلك المحطة لديها قدرة توسعات تكفي لـ1.5 مليون مواطن، بعد العمل بطاقتها القصوى، بمعدل 300 ألف متر مكعب مياه محلاة في اليوم».

واستطرد أن الدولة ضخت أموالًا ضخمة، لإقامة المشروعات الخدمية والبنية التحتية والتعليم في شمال سيناء، معقبًا: «هناك 5 جامعات في شمال سيناء بمفردها، وحدوث انتظام وعدم انقطاع للدراسة، إنجاز لم يكن موجودا في السابق، بسبب العمليات الإرهابية».

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مدينة رفح الجديدة، في محافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء ضمن زيارة عدد من المشروعات بالمحافظة.