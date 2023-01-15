نداي يشارك في جزء من التدريبات الجماعية بالزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق في جزء من تدريبات الكرة.

وأدى نداي فقرة التدريبات الفنية مع باقي اللاعبين، ليقترب من العودة بشكل تدريجي للمشاركة بصورة كاملة في التدريبات الجماعية.

وكان نداي انتهى من البرنامج العلاجي الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.